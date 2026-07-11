بنك saib يوقع عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل أنشطة شركة إرادة فاينانس

أعلن بنك saib، توقيع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة إرادة فاينانس، بهدف توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال أفضل نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إن التمويل يأتى فى إطار جهود البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويستهدف الوصول إلى مختلف الشرائح فى السوق، سعيًا لدمجها فى القطاع الرسمى من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف «نجيب» أن الاتفاقية تأتى ضمن التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه، مشيرًا إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، لا سيما فى ظل اهتمام الدولة بدعم هذه المشروعات التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، عن سعادته بالتعاون مع بنك saib، باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمنح شركة إرادة قدرة أكبر على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لأصحاب المشروعات والأنشطة والشركات المستهدفة، بما يعزز مساهمة الشركة فى دعم النمو الاقتصادى.

وأشار «أبوالعزم» إلى أن التمويل سيسهم فى تمويل نحو 1000 مشروع متناهى الصغر، بالإضافة إلى 100 مشروع صغير ومتوسط، بما يسهم فى توفير نحو 2000 فرصه عمل دائمة وموقتة.

بدورها، أكدت أمانى سمير، مساعد العضو المنتدب رئيس قطاعات الائتمان المركزى والاستثمار والمؤسسات المالية والتمويل المستدام بالبنك، أهمية التكامل بين القطاع المصرفى وشركات التمويل، لما له من دور فى دعم الاقتصاد الوطنى، وذلك فى إطار التزام البنك بدعم مختلف المشروعات التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.