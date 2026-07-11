شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال سيارة وسط قطاع غزة

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع بأربعة صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف أن جثمان الشهيد نقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما نقل المصابون إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73,221 شهيدا، و173,643 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,098 شهيدا، والإصابات إلى 3,535، فيما جرى انتشال 800 جثمان.