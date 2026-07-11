مجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لدماء والده

تعهد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، بالثأر لدماء والده، المرشد السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

وقال مجتبى خامنئي، في رسالة نُشرت بمناسبة مراسم دفن والده ونقلتها وكالة «فارس»: «نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد، وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة المجرمين عديمي الشرف»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحفاظ على نهج والده والمضي في الطريق الذي رسمه يمثل عهدًا يلتزم به، مؤكدًا أن تنفيذ ما وصفه بـ«الثأر» هو إرادة الأمة، ولن يتوقف على شخص أو مسئول بعينه.

كما توعد المسئولين عن اغتيال والده، قائلًا إنهم «لن ينعموا بالموت بسلام»، مؤكدًا أن هذه «المهمة» ستستمر حتى تتحقق.

ودُفن المرشد الأعلى الإيراني السابق، علي خامنئي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقًا لبيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وجرت مراسم الدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، مسقط رأس خامنئي. وحضر أفراد عائلته المراسم التي أُقيمت بشكل خاص، وذلك بعد جنازة شعبية استمرت عدة أيام وشهدت مشاركة حشود من المشيعين.

ولم يظهر المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، علنًا خلال مراسم التشييع.

واختُتمت، الخميس، مراسم التشييع التي استمرت أسبوعًا، وشهدت محطات عدة، أبرزها استقبال وفود أجنبية في طهران، وفتح مصلى الإمام الخميني أمام المعزين، وإقامة صلاة الجنازة ومراسم التشييع الرئيسية في العاصمة طهران، إلى جانب مراسم دينية في مدينة قم.

كما نُقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق للمشاركة في مراسم استقبال وزيارات دينية، قبل إعادته إلى إيران ليُدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.