معاريف: إسرائيل تجهز بنك أهداف لضرب البنية التحتية الإيرانية

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران، أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "أنهى خططه الهجومية"، وإنه سيكون قادرا على تنفيذ أهداف لم تستهدف خلال جولات القتال السابقة إذا اتخذت القيادة السياسية قرارا بالتصعيد.

وبحسب التقرير، تشمل قائمة الأهداف المحتملة منشآت النفط والغاز الإيرانية، وفي مقدمتها جزيرة خارك، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء، والمنشآت الصناعية، وشبكات النقل، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف المصدر أن هذه الأهداف كانت مطروحة خلال المواجهات السابقة، إلا أن قرارا أميركيا إسرائيليا حال دون استهدافها في تلك المرحلة.