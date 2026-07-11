وزير الداخلية السوري يوجه بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنسيق الميداني

ترأس وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب، بحضور نائبه وعدد من معاونيه، جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات، جرى خلالها استعراض مستجدات الواقع الأمني، ومناقشة الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، صباح السبت، وجه خطّاب، بتكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث، بما يعزز أمن المواطنين.

ومؤخرًا، وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.

ونقلت وكالة «سانا» عن وزارة الداخلية السورية قولها إن قوى الأمن الداخلي رصدت العبوتين الناسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا في أثناء التجهيز لعملية التفكيك.

وبحسب الداخلية، فإن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكّل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية، التي تتواصل وفق الخطة المقررة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال تفقده موقع التفجيرين، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبوات الناسفة لم تكن مزروعة منذ فترة طويلة، وإنما وُضعت قبل دقائق فقط من وقوع الانفجارين، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة تمثل أبرز ما يمكن الإفصاح عنه في المرحلة الحالية، وفق «سانا».

كما أعلنت وزارة الصحة السورية الحصيلة النهائية للتفجيرين، مؤكدة مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة.