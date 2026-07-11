توقعات بارتفاع عدد السكان العالم إلى 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن عدد سكان العالم بلغ 8.3 مليار نسمة في 1 يوليو عام 2026، وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة 2024، موضحا أن عدد سكان الدول الأكثر تقدماً "أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا / نيوزيلندا، اليابان" بلغ نحو 1.3 مليار نسمة، فيما بلغ 7 مليارات نسمة في الدول الأقل تقدما "إفريقيا، آسيا باستثناء اليابان، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالإضافة إلى جزر ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا".

وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، وإلى 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050، مع استمرار الهند في المرتبة الأولى تليها الصين، وتراجع نسبي في حصتهما من إجمالي سكان العالم إلى 33.2% في عام 2035، و30.4% في عام 2050، وهو ما يعكس التحولات الديموجرافية المتوقعة في آسيا.

وتتصـدر الهنـد والصـين قائمة الـدول الأكثر سـكاناً في العـالم، وتمثلان نحو 35% من ســكان العـالم فـي عام 2026 بينما تحتل مصر المرتبة الثالثة عشر عالمياً، والثالثة أفريقياً، والأولى عربياً.

ويوافق اليوم العالمي للسكان، 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار" تحقيق آمال وتطلعات الشباب - اليوم ومن أجل المستقبل"، بما يؤكد أن القضايا السكانية جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى.

وأصبحت القضايا السكانية اليوم لا تُقاس بالأرقام فحسب، بل تعكس مؤشرات حيوية لجودة الحياة ومستويات التنمية، في عالمٍ يشهد تسارعًا في وتيرة التغيرات، وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والموارد والتنمية المستدامة، يظل اليوم العالمي للسكان مناسبةً مهمة لتجديد الالتزام الدولي بقضايا الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.