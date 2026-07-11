نقل المحامي حسن عبادي، شهادة قاسية من داخل سجون الاحتلال، عقب زيارته للأسيرة شهد محمد أحمد عادي (23 عامًا)، كشفت فيها عن تصاعد وتيرة التنكيل والاعتداءات الممنهجة بحق الأسيرات الفلسطينيات.

والأسيرة عادي، وهي خريجة تمريض من بلدة بيت أمر ومحتجزة منذ 25 مارس الماضي، أفادت بأنها تعرضت لسوء معاملة شديد منذ لحظة اعتقالها الأولى، حيث أُجبرت تحت التهديد على خلع جلبابها في ظل أجواء شديدة البرودة.

وأوضحت الأسيرة عادي في إفادتها أن السجانين اقتحموا مؤخرًا غرف الأسيرات ( 6، 7، 8 ) أثناء تأديتهن لصلاة قيام الليل، وعصبوا أعينهن وأجبروهن على الانبطاح على الأرض، قبل أن يصادروا المصاحف.

ووثقت عادي اقتحام يوم 13 مايو الماضي بوصفه «الأعنف»، حيث استخدمت فيه قوات القمع قنابل الصوت والكلاب البوليسية، وتخلله اعتداءات جسدية وإهانات لفظية وتهديد مباشر بالسلاح.

وأكدت أن إطلاق الكلاب البوليسية بات سلوكًا متكررًا في اقتحامات الليل لإجبار الأسيرات على الانبطاح أرضًا وبث الرعب في نفوسهن.

وعلى الصعيد المعيشي والصحي، أكدت الأسيرة استمرار تردي جودة وكمية الطعام المقدم لهن دون أي تحسن، بالإضافة إلى أزمة حادة في الملابس، حيث تقتصر حوزة كل أسيرة على طقم صيفي واحد وآخر شتوي، وسط رفض تام من إدارة السجن لتزويدهن بملابس صيفية إضافية.

وحذرت عادي من تدهور الأوضاع الصحية داخل الأقسام، مشيرة إلى انتشار واسع لحالات الحساسية والأمراض الجلدية بين الأسيرات، نتيجة لغياب الرعاية الطبية ومواد التنظيف والظروف البيئية السيئة داخل الغرف.