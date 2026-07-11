رسالة مرتقبة من مجتبى خامنئي بعد دفن والده

يرتقب أن يوجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، رسالة خلال نحو ساعة من الآن، بمناسبة دفن وجنازة والده المرشد السابق علي خامنئي.

وأشار الحساب الرسمي لأخبار المرشد الإيراني، إلى نشر «رسالة مهمة» من مجتبى خامنئي، بمناسبة جنازة ودفن والده، خلال ساعة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ودُفن المرشد الأعلى الإيراني السابق، علي خامنئي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقًا لبيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وجرت مراسم الدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، مسقط رأس خامنئي. وحضر أفراد عائلته المراسم التي أُقيمت بشكل خاص، وذلك بعد جنازة شعبية استمرت عدة أيام وشهدت مشاركة حشود من المشيعين.

ولم يظهر المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، علنًا خلال مراسم التشييع.

واختُتمت، الخميس، مراسم التشييع التي استمرت أسبوعًا، وشهدت محطات عدة، أبرزها استقبال وفود أجنبية في طهران، وفتح مصلى الإمام الخميني أمام المعزين، وإقامة صلاة الجنازة ومراسم التشييع الرئيسية في العاصمة طهران، إلى جانب مراسم دينية في مدينة قم.

كما نُقل الجثمان إلى النجف وكربلاء في العراق للمشاركة في مراسم استقبال وزيارات دينية، قبل إعادته إلى إيران ليُدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.