مذيعة بقناة الزمالك تحرر محضرا ضد جارها في مدينة 6 أكتوبر

حررت فرح علي أحمد، مذيعة بقناة الزمالك، محضرًا رسميًا بقسم شرطة أكتوبر ضد جارها، اتهمته فيه بالتعرض لها بالسب والإزعاج المتكرر، والطرق على باب شقتها في ساعات متأخرة من الليل، على خلفية خلافات بينهما بشأن أماكن انتظار السيارات.

وأفادت المذيعة في البلاغ بأن المشكو في حقه، ويعمل مصورًا للإعلانات، اعتاد على افتعال مشكلات معها، حيث يقوم بالطرق على باب شقتها ليلًا والتلفظ بعبارات مسيئة، الأمر الذي تسبب لها في حالة من الضيق والإزعاج.

وأوضحت أن الخلافات بينهما بدأت بسبب ركن السيارات أمام العقار الذي يقيمان به، قبل أن تتطور إلى مشادات متكررة دفعتها إلى اللجوء للأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.