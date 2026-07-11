السلطات الألمانية تشتبه في عمل تخريبي وراء حريق بخط سكك حديدية

تشتبه السلطات الألمانية في أن عملا تخريبيا يقف وراء الحريق الذي تسبب في تعطيل حركة القطارات على أحد خطوط السكك الحديدية الرئيسية غربي ألمانيا، حسبما أفادت مصادر أمنية اليوم السبت.

وقالت المصادر، إنه من غير المرجح أن يكون الحريق، الذي اندلع بجوار القضبان على الخط الحيوي الرابط بين مدينتي دوسلدورف وكولونيا صباح أمس الجمعة، ناجما عن عطل فني.

ووفقا لشركة "دويتشه بان"، اشتعلت النيران في موقعين على منحدر بمحاذاة السكة الحديد بين لانجنفيلد وليفركوزن. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، إلا أن عددا من كابلات الإشارات تعرض للتلف، ما أدى إلى توقف حركة القطارات على هذا الجزء من الخط.

وتولت وحدة أمن الدولة التابعة لشرطة كولونيا التحقيق في الواقعة أمس الجمعة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المحققين يدرسون ما إذا كانت جريمة قد ارتكبت، وما إذا كان الحريق قد أشعل عمدا.

واستمر اضطراب حركة القطارات اليوم السبت، مع تحويل مسارات بعض الرحلات وتأخير وإلغاء أخرى، سواء على خطوط القطارات المحلية أو بعيدة المدى. وقال متحدث باسم "دويتشه بان" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن أعمال الإصلاح من المتوقع أن تستمر على الأقل حتى عصر اليوم السبت.

وأضاف المتحدث: "يعمل خبراؤنا على إصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن".