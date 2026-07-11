تأكيد مصري تركي على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية – التركية في مختلف المجالات، إذ أشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عقد في فبراير 2026 بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكدا أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شددا على أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين؛ بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

وتناول الوزيران، كذلك أوجه التنسيق في إطار الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، إذ أكدا أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

كما تشاور الوزيران، حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكدا رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وتبادل الوزيران، كذلك التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.