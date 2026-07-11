رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في جنوب إسبانيا

كافح المئات من رجال الإطفاء بدعم من المروحيات والطائرات الثابتة الجناحين، اليوم السبت، للسيطرة على أحد أكثر حرائق الغابات المسببة للوفيات في إسبانيا، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.

وقال أنطونيو سانز، رئيس خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس، إن مزيجاً من الرياح الخفيفة والرطوبة العالية يساعد فرق الإطفاء، ولكن الحجم الهائل للحريق لا يزال يشكل تحديا.

وأتى الحريق على نحو 66 كيلومتراً مربعاً "25 ميلاً مربعاً" من الغابات والأراضي الزراعية، أي ما يقارب من حجم مدينة مانهاتن الأمريكية.

وأوضح سانز، أن فرق الإطفاء نفذت عمليات حرق موجه أثناء الليل حول محيط الحريق، الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، في منطقة شبه قاحلة بالقرب من جبال سييرا دي لوس فيلابريس في مقاطعة المرية، وذلك بالتزامن مع موجة حر شديدة في إسبانيا.

وقالت السلطات، إن معظم الضحايا، الذين يُعتقد أنهم من الأجانب، لقوا حتفهم بعد تجاهلهم تعليمات البقاء في الملاجئ. وتوفي 7 أشخاص أثناء سيرهم على الأقدام بعد التخلي عن سياراتهم.

وقامت السلطات بإخلاء 1448 شخصاً من نحو 11 منطقة بشكل استباقي.

وعزا وزير العدل فيليكس بولانيوس، اليوم السبت، شدة حريق المرية إلى "حالة طوارئ مناخية".

وقال إن الحريق، في ذروة شدته، كان يتقدم بسرعة 100 متر في الدقيقة "328 قدماً في الدقيقة".