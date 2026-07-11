مودي: السياح الهنود الذين لقوا حتفهم في فيتنام كانوا يحضرون اجتماع شركة هواتف خاصة

أوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن السياح الهنود الذين لقوا حتفهم في جنوب فيتنام اليوم السبت، كانوا يشاركون في اجتماع سنوي خاص بشركة هواتف خاصة.

وكتب مودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أفرادا من السفارة الهندية توجهوا للموقع.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب سريع بهم في جنوب البلاد خلال العودة من رحلة في إحدى الجزر اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات أن القارب كان يحمل 32 سائحا هنديا وطاقما من 4 أفراد عندما انقلب على بعد نحو 400 متر من جزيرة هون ماي روت نجواي قبالة فو كوك وهي أكبر جزيرة في فيتنام.

وقالت السلطات، إنه جرى إنقاذ 12 شخصا وتم انتشال كل الجثامين.