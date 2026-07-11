ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 4118 قتيلا

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ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و118 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي.

وجاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الجمعة، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريجيز، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 آلاف و118 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

من جانب آخر، أجرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز جولة ميدانية للاطلاع على أعمال إصلاح البنية التحتية في منطقة ماكوتو التابعة لولاية لا غوايرا، والتي شهدت أكبر خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الخميس، بلغت 3 آلاف و899 قتيلا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.