خارجية باكستان: قلقون إزاء التصعيد رغم توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلقهما إزاء التصعيد الإقليمي، رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال يونيو 2026.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الوزيرين بحثا، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات في المنطقة، واتفقا على أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وجدد إسحاق دار دعوة باكستان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية والوساطة للتوصل إلى حل سلمي.

من جهته، استعرض وزير الخارجية السعودي الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد واستمرار الحوار.

وتسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إلى الدفع السبت، لإحياء الخيار الدبلوماسي بعد أن اهتز بفعل لجوء الطرفين مجددا إلى العنف، إن عسكريا أو على مستوى المواقف، رغم مذكرة التفاهم التي وقعاها في يونيو الفائت.

وتجددت المواجهات هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، وتبادَل الطرفان منذ الثلاثاء، ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم بينهما في 17 يونيو، تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت في 28 فبراير، إثر هجوم إسرائيلي-أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري وصحيفة «بوليتيكو» الرقمية الأمريكيان بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها إلى السبت، لكي تتعهد علنا عدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجددا.