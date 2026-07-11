مسئولون أمريكيون: واشنطن وطهران تستأنفان المفاوضات السبت في سلطنة عُمان

قال مسئولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان، السبت، جولة جديدة من المفاوضات في سلطنة عُمان.

وأضاف المسئولون في تصريحات لشبكة «ABC» نيوز، أن واشنطن تسعى إلى أن تصدر طهران بيانًا علنيًا يؤكد فتح جميع ممرات الملاحة في مضيق هرمز، والتوقف عن استهداف السفن.

ونقل مسئول أمريكي عن بلاده توقعها أن تُسفر المحادثات عن التزام إيراني بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة، كما كان عليه الوضع قبل اندلاع الصراع.

وأشار المسئول إلى أن واشنطن تتوقع أن يكون هذا هو الموقف الذي ستتبناه طهران عقب اجتماع عُمان، محذرًا من أن عدم حدوث ذلك ستكون له تداعيات سلبية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‌بين الجانبين الشهر الماضي انتهى.

وصعدت الولايات المتحدة أمس الجمعة، مطالبها بشأن وقف إيران هجماتها على السفن في مضيق هرمز، بعدما أدت الأعمال القتالية الأحدث إلى ارتفاع أسعار النفط، وهي قضية حساسة سياسيا بالنسبة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي بعد أسبوع شهد تجدد الصراع، بعدما تعرضت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية. وردت إيران بشن غارات على مواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج.

ولم تشر تقارير لوقوع هجمات أمس الجمعة، في وقت سعى فيه الوسطاء الإقليميون إلى إنقاذ الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء ⁠دائم للحرب التي بدأت في 28 فبراير، بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة المحادثات. ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».

ونفت إيران صحة ما قاله ترامب. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن طهران لم تطلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مفاوضين قطريين التقوا بمسئولين في إيران أمس الجمعة، بهدف خفض التصعيد ومناقشة قضية مضيق هرمز.

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس.