الصين تجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب الإعصار بافي

أجلت السلطات الصينية أكثر من 1.8 مليون شخص اليوم السبت، تأهبا لوصول الإعصار بافي إلى مدينة ونتشو الكبرى في شرق البلاد، وذلك بعد أن ضرب سلسلة جزر ساكيشيما جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ومر بمحاذاة شمال تايوان.

ورغم أن الإعصار ‌يواصل التباطؤ ويضعف أثناء تحركه باتجاه الشمال الغربي فوق مياه أكثر برودة، فإنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب الكميات الهائلة من الرطوبة التي يحملها داخل نطاقاته المطيرة، والتي تمتد على مساحة تقارب حجم فرنسا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفاد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية بأن الإعصار بافي كان مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة، بما يعادل إعصارا من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون، وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من جنوب شرق مدينة وينلينغ في إقليم تشجيانغ بشرق الصين حتى الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يصل بافي إلى اليابسة بالقرب من مدينة ونتشو، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، الذي تقع فيه ونتشو، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور.

وقال هوانغ شينغهوان، وهو أحد سكان ونتشو ويبلغ من العمر 50 عاما، بينما كان يشتري احتياجاته من أحد الأسواق التقليدية قبل إغلاقه استعدادا للإعصار: «أنا قلق قليلا، لكني أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام. لقد مررنا بأعاصير من قبل وسنتجاوز هذا أيضا».

وأضاف أن أسرته خزنت كمية من المياه تكفي ليومين أو ‌ثلاثة أيام، قائلا: «أعتقد أن الإمدادات متوافرة بشكل جيد الآن، ولا داعي للذعر أو لتخزين كميات كبيرة من الأغذية أو غيرها من المستلزمات».

وفي حين لم تسجل اليابان أو تايوان حتى الآن أي وفيات ناجمة عن الإعصار، فقد لقي 17 شخصا حتفهم في الفلبين جراء الأمطار الغزيرة التي حملتها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي تفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار بافي.

- تايوان تنجو

في تايوان، أجلت الحكومة أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الجبلية بشكل أساسي، حيث توقفت الحياة في الجزيرة مع اقتراب الإعصار بافي من الشمال.

ورغم أن بافي لم يضرب تايوان بشكل مباشر، اتخذت السلطات إجراءات احترازية لتجنب وقوع خسائر في الأرواح في ظل توقعات بهطول أمطار قد يصل ارتفاعها إلى متر في بعض المناطق.

وكان معظم الذين جرى إجلاؤهم في مناطق شمال وشرق الجزيرة. وجرى إلغاء 920 رحلة جوية دولية، مما أدى فعليا إلى إغلاق مطار تاويوان الدولي الرئيسي في تايوان، الواقع على مشارف العاصمة ⁠تايبه، بالإضافة إلى جميع الرحلات الداخلية البالغ عددها 280 رحلة.

وأعلنت جميع المدن والأقاليم في تايوان تقريبا عطلة بسبب الإعصار اليوم السبت، وأغلقت جميع المكاتب والمدارس التي ربما تظل مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ظلت بعض المطاعم والمتاجر الصغيرة مفتوحة في تايبه.