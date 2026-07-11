أوكرانيا: مقتل وإصابة حوالي 1500 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و417 ألفا و770 أفراد، من بينهم حوالي 1490 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

ودمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12116 دبابة، و24922 مركبة قتالية مدرعة، و45754 نظام مدفعية، و1924 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1485 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و1868 نظاما أرضيا آليا، و401925 طائرة مسيرة، و4887 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و118610 من المركبات وخزانات الوقود، و4402 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.