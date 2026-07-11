غزة: تحذير من شلل تام في منظومة النقل والإسعاف بسبب منع إدخال الإطارات وقطع الغيار

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح السبت، من شلل تام في منظومة النقل والإسعاف؛ بسبب منع إدخال الإطارات وقطع الغيار.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي».

وأشارت إلى أن «70% من هذه المركبات خرجت عن الخدمة، بسبب الاستهداف المباشر، أو تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار».

ونوهت أن «هناك صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات النقل، سواء للمرضى أو للكوادر الصحية، في ظل عدم توفر بدائل نقل آمنة».

ولفتت إلى أن «استمرار منع إدخال الإطارات وقطع الغيار، قد يضع القطاع أمام مشهد الشلل التام في منظومة النقل».

وذكرت أن «الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة مع وزارة الصحة، باتت تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، مع توقف إجراءات الصيانة الدورية منذ أشهر؛ بسبب عدم توفر قطع الغيار».

وحذرت الوزارة في ختام بيانها من تداعيات توقف خدمات النقل، وتأثير ذلك على وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية.