إطلاق نار وعمليات نسف لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدن قطاع غزة

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 274، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف استهدفت مناطق شرقي خان يونس ومدينة غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، بأن قوات الاحتلال نفذت أربع عمليات نسف متتالية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة.

وذكر أن طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» ألقت قنابل شمال دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، في وقت واصلت فيه الدبابات الإسرائيلية إطلاق النار بكثافة على المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة.

وأضاف أن آليات الاحتلال كثفت إطلاق النار في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات مسيّرة من نوع «كواد كابتر» منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

ولفت المراسل إلى استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في عدد من مناطق القطاع، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عملياتها العسكرية.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ووفقا لآخر إحصائية للوزارة، بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1092 شهيدا، إضافة إلى 3507 إصابات و799 حالة انتشال.

وأظهرت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,118 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 173,615.