 ترامب يهدد إيران بعد دعوات علنية لاغتياله خلال جنازة خامنئي - بوابة الشروق
السبت 11 يوليه 2026 9:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب؟
النتـائـج تصويت

ترامب يهدد إيران بعد دعوات علنية لاغتياله خلال جنازة خامنئي

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 9:18 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 9:18 ص

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم السبت بعدما شهدت جنازة المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي دعوات علنية لاغتياله.

ومن المرجح أن تؤدي تصريحات ترامب، التي أدلى بها على موقعه الإلكتروني تروث سوشيال، إلى إثارة التوترات مجددا في الشرق الأوسط.

وقد كانت هناك عدة أيام من الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت إيران، بالإضافة إلى هجمات انتقامية إيرانية استهدفت دولا في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب: "تم تجهيز وإعداد وتوجيه ألف صاروخ نحو جمهورية إيران الإسلامية، وستتبعها آلاف الصواريخ الأخرى على الفور، إذا تحركت الحكومة الإيرانية بشأن تهديدها".

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي "سيدمر ويمحو تماما جميع أنحاء إيران".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك