ترامب يهدد إيران بعد دعوات علنية لاغتياله خلال جنازة خامنئي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم السبت بعدما شهدت جنازة المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي دعوات علنية لاغتياله.

ومن المرجح أن تؤدي تصريحات ترامب، التي أدلى بها على موقعه الإلكتروني تروث سوشيال، إلى إثارة التوترات مجددا في الشرق الأوسط.

وقد كانت هناك عدة أيام من الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت إيران، بالإضافة إلى هجمات انتقامية إيرانية استهدفت دولا في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب: "تم تجهيز وإعداد وتوجيه ألف صاروخ نحو جمهورية إيران الإسلامية، وستتبعها آلاف الصواريخ الأخرى على الفور، إذا تحركت الحكومة الإيرانية بشأن تهديدها".

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي "سيدمر ويمحو تماما جميع أنحاء إيران".