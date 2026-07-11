إدارة ترامب تسعى إلى إقامة سياج بحديقة عامة مقابل البيت الأبيض لحماية الرئيس الأمريكي

سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقامة سياج دائم حول ساحة لافاييت في واشنطن العاصمة، وهي الحديقة العامة المقابلة للبيت الأبيض، حيث يتجمع السياح والمتظاهرون.

وبموجب هذا المقترح، صرّح المسئولون بأنهم يحاولون تحقيق التوازن بين إتاحة الوصول العام إلى هذا المجمع الشهير وضرورة حماية الرئيس، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

بموجب الخطة، التي طُوّرت بالاشتراك بين جهاز الخدمة السرية والبيت الأبيض ووزارة الداخلية، سيبلغ ارتفاع الأسوار حوالي 8 إلى 9 أقدام، لتحل محل النظام الحالي من الأسوار والأعمدة المؤقتة.

وهدد ترامب إيران بـ"التدمير الكامل" إذا حاولت أو نفذت ما وصفه بـ"خطط اغتياله"، وذلك بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تزعم وجود مخطط إيراني لاستهداف الرئيس الأمريكي، فيما تتواصل الجهود دبلوماسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، بحسب موقع الشرق الإخباري.