كوريا الشمالية تؤكد أن دعوات نزع السلاح النووي لن تؤثر عليها

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن دعوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لنزع السلاح النووي لن تؤثر على موقفها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اليوم السبت: "يجب تطبيق مفهوم نزع السلاح النووي على اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أولاً"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وصدر البيان بعد أن أكد كبار دبلوماسيي تلك الدول التزامهم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في تركيا.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، لم يُكشف عن اسمه، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الشهر الماضي إن الحديث عن نزع الأسلحة النووية حديث غير عقلاني وأضغاث أحلام خيالية.

وأضاف المتحدث أن خطاب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها الذي لا معنى له ضد كوريا الشمالية والتعاون في توجيه تهديد نووي لها لا يمكن أن يؤثر أبدا على الموقف غير القابل للتراجع لكوريا الشمالية كدولة حائزة لأسلحة نووية، مشيرا إلى أن "نزع السلاح النووي قضية حسمت بشكل غير قابل للتراجع".