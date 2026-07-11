وزير الخارجية الألماني يعلن عن مبادرة مشتركة مع فرنسا لدعم لبنان

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن مبادرة ألمانية-فرنسية بشأن لبنان.

وقال الوزير في تصرحيات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي الأسبوع المقبل: "نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط". ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، أعلن فاديفول عن مبادرات مشتركة أخرى مع فرنسا، موضحا أن البلدين يريدان تعزيز قدرة أوروبا على التحرك في السياسة الخارجية، وذلك من خلال إنهاء "تشابك الاختصاصات" في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، من بين أمور أخرى.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وحرب إيران، دعا فاديفول إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، وقال: "علينا الآن أن نبذل محاولة جادة للغاية لتسوية النزاعين"، مضيفا أن أيا من النزاعين لن يُحسَم في ساحة المعركة، "بل على طاولة المفاوضات، وكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل للناس".

ورأى فاديفول أن الزيادة التي شهدتها أعمال العنف في الآونة الأخيرة لا تستبعد إجراء مفاوضات، موضحا أن هناك "ظاهرة عسكرية تتمثل في اندفاعة أخيرة قبل الدخول في المفاوضات"، وأضاف: "يمكنني أن أتصور جيدا أننا نشهد شيئا من هذا القبيل حاليا، لأن الهجمات الأخيرة التي شنتها روسيا وإيران بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم تكن بالتأكيد من قبيل المصادفة، وإنما كانت تهدف إلى إظهار قوة مفترضة".

وأكد الوزير أنه في كلا النزاعين لديه "أمل مبرر في وجود فرصة للتقدم نحو حل".



