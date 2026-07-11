مسئول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب

قال مسئول أمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تزال لديها نقاط ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية على إيران.

ونفى في تصريحات لشبكة «ABC» نيوز الأمريكية، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب.

واستخدم المسئول تعبير «الغبار النووي»، الذي اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدامه في وصف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب الذي لا يزال مغطى بالأنقاض بعد الغارات الجوية الأمريكية.

وأضاف: «إما أن يعطونا الغبار النووي أو لدينا خيارات عسكرية أخرى لضمان بقائه مدفونًا تحت الأرض إلى الأبد».

وأكد أن المواد النووية تمثل «عنصرًا أساسيًا في الاتفاق»، مضيفًا: «لدينا خيارات كثيرة إذا رفضوا تسليمنا ما تبقى. هناك نقاط ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، والولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة العليا».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‌بين الجانبين الشهر الماضي انتهى.

وصعدت الولايات المتحدة أمس الجمعة، مطالبها بشأن وقف إيران هجماتها على السفن في مضيق هرمز، بعدما أدت الأعمال القتالية الأحدث إلى ارتفاع أسعار النفط، وهي قضية حساسة سياسيا بالنسبة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي بعد أسبوع شهد تجدد الصراع، بعدما تعرضت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية. وردت إيران بشن غارات على مواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج.

ولم تشر تقارير لوقوع هجمات أمس الجمعة، في وقت سعى فيه الوسطاء الإقليميون إلى إنقاذ الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء ⁠دائم للحرب التي بدأت في 28 فبراير، بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة المحادثات. ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».

ونفت إيران صحة ما قاله ترامب. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن طهران لم تطلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مفاوضين قطريين التقوا بمسئولين في إيران أمس الجمعة، بهدف خفض التصعيد ومناقشة قضية مضيق هرمز.

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس.