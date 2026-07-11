جارديان: دول أوروبية تدرس مقترحات تتيح فرض رسوم غير إلزامية على الملاحة في هرمز

كشفت صحيفة جارديان البريطانية، عن أن دولا أوروبية تدرس مقترحات قد تتيح فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية وتحظى بدعم الوكالة الأممية المعنية بتنظيم النقل البحري.

وقالت الصحيفة إن سلطنة عمان أعدت بالفعل، بالتعاون مع محامين بريطانيين، مقترحا لإدارة المضيق مستوحى من المبادئ المطبّقة في مضيق ملقا، مضيفة أن مسقط عرضت إرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لشرح الخطة بالتفصيل، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأشارت جارديان إلى أن نطاق المبادرة العمانية البديلة قد لا ينسجم مع طموحات إيران، لا سيما الحرس الثوري، في ظل وجود تباين في المواقف داخل طهران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي (لم تسمه) قوله إن بعض الأطراف داخل الحرس الثوري ترى أن الولايات المتحدة شنت "هجوما غير مشروع" عليها في فبراير الماضي، متسائلة عن جدوى الالتزام بالقانون الدولي للبحار، في حين تبدي أطراف أخرى استعدادا للتعاون.

وبحسب المصدر ذاته، فإن احتمال تجدد القتال يرتبط بعاملين رئيسيين، يتمثل الأول في الخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز خلال مرحلة إعادة فتحه، بينما يتعلق الثاني بإدارته على المدى الطويل، بما في ذلك مسألة ما إذا كان نموذج مضيق ملقا يشكّل صيغة مقبولة بالنسبة لإيران.