تايوان وشرق الصين تستعدان لمواجهة الإعصار بافي

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جلب الإعصار بافي رياحا عاتية وأمطارا غزيرة للجزر الواقعة جنوب اليابان، فيما تستعد تايوان وشرق الصين لمواجهة الإعصار القوي بتنفيذ عمليات إخلاء وإعلان حالة التأهب القصوى.

وقالت الإدارة المركزية التايوانية للطقس، إنه من المتوقع أن يمر الإعصار بافي بشمال البلاد مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 144 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه.

وقالت مركز الأرصاد الجوية الوطني في الصين، إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه تشجيانج في شرق البلاد وسوف يبلغ اليابسة في الساعات الأولى من الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، إن السلطات المحلية عبر الجزر الواقعة جنوب البلاد في إقليم أوكيناوا حذر من ارتفاع الأمواج والرياح العاتية، فيما جرى إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية عبر المنطقة.

وحتى الثامنة صباح اليوم السبت، سجل مركز عمليات الطوارئ المركزية في تايوان 36 إصابة على الأقل من الإعصار بافي وأصيب الكثير منهم خلال قيادة الدراجات النارية مع هطول الأمطار وهبوب الرياح على طرق زلقة.

وجرى إجلاء ما إجماليه 14210 أشخاص حول الجزيرة صباح اليوم السبت.

وفي جنوب شرق الصين، تستعد المدن القريبة من الساحل لتداعيات الإعصار بافي. ففي مدينة نينجدي في إقليم فوجيان جرى نقل أكثر من 3700 شخص من المناطق الساحلية عالية المخاطر مساء أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

ووضعت السلطات في إقليم فوجيان أكثر من 17 ألف فرد من عمال الإنقاذ في حالة تأهب.