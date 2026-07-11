قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تيليجرام، اليوم السبت، إن كييف تعرضت لقصف صاروخي مجددا خلال الليل، حيث هاجمت روسيا المدينة باستخدام الصواريخ الباليستية.

وقال كليتشكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات. وشهد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية في المنطقة عدة موجات من الهجمات، بينما حثت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ.

وتسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة أحياء. ووفقا للمعلومات الأولية التي قدمها تكاتشينكو، وقعت أضرار في منطقة في الجزء الشرقي من المدينة.

وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى إداري في الجزء الغربي من كييف. كما تضرر مبنى غير مأهول.