سكالوني: الحكم نفذ القانون بحذافيره أمام مصر «البعض لا يريد فوز الأرجنتين»

علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على الجدل المثار بشأن القرارات التحكيمية في المباراة الماضية أمام مصر، التي انتهت بفوز التانجو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سويسرا في دور الثمانية "الحديث مستمر منذ فترة طويلة عن مجاملة الأرجنتين، ولكن في ظل وجود تقنية الفيديو (فار) من الصعب على الحكام مساعدة أحد، ولا مجال لأي تأويلات خاطئة".

أضاف "هناك من لا يريد فوز الأرجنتين، وزاد عدد هؤلاء بعد الفوز في المباراة الماضية، ولكننا نستغل كل هذه الأقاويل للرد بشكل أقوى وتقديم أداء أفضل".

واصل "بعد مشاهدة جميع الصور ومقاطع الفيديو، أظن أن الحكم طبق القواعد بحذافيرها خلال مباراة مصر والأرجنتيني".

أشار "إلغاء هدف مصر سببه وجود خطأ واضح بعد دهس قدم لاعبنا ليساندرو مارتينيز، إنه خطأ واضح، ولا يوجد أي تحيز لصالحنا".

وختم ليونيل سكالوني "نقدم أداء جيدا في كأس العالم، ومن الصعب تقديم نفس الأداء الذي ظهرنا به في مونديال 2022، لقد حققنا فوزا مذهلا أمام مصر، ولكن هناك بعض الجوانب في أداء الفريق بحاجة لتحسين".

وسيلعب منتخبا الأرجنتين وسويسرا في الرابعة فجر الأحد، وسيتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من إنجلترا ضد النرويج.