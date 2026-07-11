المرصد السوري لحقوق الإنسان: 15 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية خلال 10 أيام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن محافظتي درعا والقنيطرة شهدتا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري تصعيداً ملحوظاً في التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وقال المرصد، في بيان اليوم السبت، إن ذلك تمثل في سلسلة من التوغلات البرية، وعمليات القصف وإقامة الحواجز المؤقتة وإطلاق النار، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نفذت 15 عملية توغل بري في ريفي درعا والقنيطرة بين الأول والعاشر من يوليو الجاري، بمشاركة نحو 30 آلية عسكرية تنوعت بين ناقلات جند ومدرعات وآليات من نوع "همر"، تركزت في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية للجولان السوري.

ولفت المرصد، إلى أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، واصلت تسيير دورياتها الميدانية، وسط استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي دون مؤشرات على تراجعه.