 قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية ‏بريف القنيطرة السوري - بوابة الشروق
السبت 11 يوليه 2026 12:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية ‏بريف القنيطرة السوري

سانا
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 11:16 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 11:16 ص

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في محيط قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي‎ السوري.

وذكر مراسل وكالة «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ‏ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية، ونصبت حاجزًا ‏مؤقتًا على مفرق الصمدانية الشرقية، حيث عمدت إلى تفتيش ‏المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 15 آلية ‏عسكرية، توغلت بعد منتصف ليل أمس، في قرية العشة بريف ‏القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعًا للأعلاف قبل ‏أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك