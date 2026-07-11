جمبلاط يبحث مع وفد Intel العالمية سبل التعاون المشترك في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الصناعية ومراكز البيانات والخوادم

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا من شركة Intel العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية والمعالجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لبحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوفد شركة Intel، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للصناعة المصرية، تعمل على رسم استراتيجية جديدة لتطوير الشركات التابعة ترتكز على التحول الرقمي، والتوسع في استخدام البرمجيات الصناعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديث البرامج التصنيعية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الصناعة الذكية، من خلال تعظيم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة بشركات الإنتاج الحربي.

وأكد "جمبلاط" أن صناعة البرمجيات أصبحت تمثل مستقبل الصناعة والعقل المُحرك لمنظومات التصنيع الحديثة، وباتت تطبيقات الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في مختلف العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد، وهو ما يدفع وزارة الإنتاج الحربي إلى التوسع في تبني أحدث الحلول الرقمية داخل الشركات التابعة، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منظومة متكاملة من البرمجيات الذكية تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية.

وأعرب الوزير عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أي نجاح، وذلك من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية بشركاتها التابعة، بالتوازي مع تحديث نظم الإنتاج وإدخال أحدث التكنولوجيات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين مثل شركة Intel يدعم نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج في تطوير خطوط الإنتاج، وإنشاء منظومات متكاملة للبرمجيات التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي، والتعاون في مجال الخوادم (Servers) المستخدمة بمراكز البيانات لدعم مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتم الإشارة إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز بيانات متطورة لاستيعاب النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في ضوء جهود الدولة المصرية لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة.

كما تناول اللقاء بحث سبل إقامة شراكات إستراتيجية في مجال تقنيات الشبكات والاتصالات الرقمية (Ethernet)، وتقنيات Edge AI، وحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالطائرات بدون طيار والكاميرات الذكية ووحدات AI Box، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي للمكونات التكنولوجية، ونقل المعرفة الفنية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء قاعدة صناعية رقمية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جهتهم، استعرض ممثلو Intel رؤيتهم لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الإنتاج الحربي بما يتيح التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تمتلكه الشركات التابعة للوزارة من إمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية متميزة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية، مؤكدين أن هذه المقومات تمثل أساسًا قويًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الصناعية، والبنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، بما يحقق المصلحة المتبادلة للطرفين.

وأشاد وفد شركة Intel بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لملف التحول الرقمي والتصنيع المتقدم، مشيرين إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات فنية متخصصة لوضع خريطة طريق للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تحقيق شراكة إستراتيجية تعظّم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل جانب، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الصناعة الوطنية، وبما يواكب رؤية الدولة المصرية لبناء صناعة رقمية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة.