مسئول عراقي: أمن منطقة الخليج مصلحة إقليمية مشتركة ومسئولية جماعية

أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن أمن منطقة الخليج مصلحة إقليمية مشتركة ومسئولية جماعية، مشيراً إلى أن العراق يواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار المنطقة وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة.

وقال الأعرجي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يؤكد العراق أن أمن منطقة الخليج يشكل مصلحة إقليمية مشتركة ومسئولية جماعية، ترتكز على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واعتماد الحوار والتعاون سبيلاً لمعالجة التحديات المشتركة".

وأضاف أن "العراق وانطلاقاً من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، يواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار المنطقة، وتأمين سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتعميق التعاون مع دول الجوار والإقليم، بما يحقق المصالح المشتركة، ويرسخ الأمن والاستقرار، ويفضي إلى تنمية مستدامة تلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار".