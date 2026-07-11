قالت مصادر مطلعة، إن الصين أبلغت بعض المصافي الكبرى بإبقاء معدل إنتاج الوقود مرتفعا، في محاولة لحماية المستهلكين المحليين فيما يهدد القصف في الخليج مجددا شحنات النفط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي المراحل الأولى من حرب إيران، دفعت المخاوف بشأن توفر الوقود محليا الصين إلى كبح مبيعات البنزين والديزل ووقود الطائرات للمستهلكين في الخارج. ولكن الصين، وهي أكبر دولة مستهلكة للنفط في آسيا، خففت تلك القواعد لاحقا بما في ذلك منح المزيد من تراخيص التصدير أوائل الشهر الجاري.

وقالت المصادر، إنه تم الطلب من اثنين من المصافي الرئيسية على الأقل الحفاظ على معدلات التشغيل الحالية أو زيادتها، رغم ارتفاع مخزون الصين من البنزين والديزل وتباطؤ هيكلي في استهلاكهما.