الهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية

رفعت الهند ونيوزيلندا، اليوم السبت، علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية، وحددتا هدفا مدته خمس سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية من السلع والخدمات إلى 35 ألف كرور روبية بحلول عام 2030؛ وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة، من بينها توقيع 10 اتفاقيات، من أبرزها خريطة طريق لتوسيع العلاقات خلال السنوات الأربع المقبلة، وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية.

وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة.

وشددا أيضا على أهمية حماية السيادة والسلامة الإقليمية والنظام الدولي القائم على القواعد.

وبحسب البيان، دعا رئيسا الوزراء إلى حرية الملاحة والطيران، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وتماشيا مع تركيزهما على تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، اتفق الجانبان أيضا على إنشاء حوار للأمن البحري لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات.

وكان مودي قد وصل إلى أوكلاند الليلة الماضية، في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته التي شملت ثلاث دول هي إندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا، والتي ركزت إلى حد كبير على توسيع التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تغلغل الصين الشديد في المنطقة.