حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يختار مرشحا جديدا لعمدة برلين بعد انسحاب فيجنر وسط فضيحة مباراة التنس

من المقرر أن تقوم قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في برلين يوم الاثنين باختيار مرشح جديد لمنصب عمدة المدينة، وذلك قبل شهرين فقط من الانتخابات في العاصمة الألمانية، بعد أن تخلى العمدة الحالي عن مسعاه لإعادة انتخابه وسط فضيحة مستمرة منذ فترة طويلة تتعلق بمباراة تنس.

وقال الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت إن قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية برلين ستجتمع بعد ظهر الاثنين لتعيين عضو مجلس الشيوخ للشؤون المالية ستيفان إيفرز رسميا ليحل محل العمدة كاي فيجنر كمرشح الحزب الرئيسي في انتخابات 20 سبتمبر.

وتخلى فيجنر بشكل مفاجئ أمس الجمعة عن ترشحه لإعادة الانتخاب، بعد أن كان يدير العاصمة الألمانية في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط منذ عام 2023.

واضطر العمدة إلى الاعتراف بأنه كان يلعب التنس في 3 يناير، في الوقت الذي أدى فيه هجوم حريق متعمد إلى انقطاع الكهرباء عن 100 ألف من سكان المدينة خلال موجة برد، واستمر انقطاع التيار عدة أيام في بعض الأحياء.

وأثار الحادث غضب العديد من السكان وأحزاب المعارضة وشركائه في الائتلاف، لكن فيجنر اعتذر عن طريقة تعامله مع الأمر، واختاره أعضاء الحزب مرشحا رئيسيا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات بعد حصوله على 93% من الأصوات.

ومع ذلك، استمرت الفضيحة في إثارة الجدل وعادت إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعدما زعم تقرير نشرته صحيفة "تاجس شبيجل" يوم الثلاثاء أن فيجنر كذب بشأن إجراء مكالمات هاتفية مرتبطة بانقطاع الكهرباء صباح وقوع الحادث.