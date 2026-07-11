أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4322 شهيدًا و12210 جرحى، منذ الثاني من مارس الماضي وحتى 12 يوليو الجاري.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث شنت قوات الاحتلال غارات جوية، ونفذت عمليات نسف لمنازل، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في الجنوب، بحسب وكالة سند.

وتواصل إسرائيل، تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واستمرار العمل باتفاق الإطار الموقع أواخر يونيو 2026، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.