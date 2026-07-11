يستضيف استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين المقبل، احتفالية كبرى لتكريم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وكشف جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالحدث، الذي يأتي تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف خلال مشواره في المونديال.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد": "كأس الفخر والاعتزاز الذي مُنح لبعثة منتخب مصر يعكس تقدير القيادة السياسية للمجهود الكبير والأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حيث كرّم اللاعبين والجهاز الفني تقديرًا للمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب، بعدما حقق أفضل مشاركة في تاريخ مصر ببطولات كأس العالم، ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية حضورًا جماهيريًا كبيرًا داخل استاد القاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والقيادات السياسية والرياضية، في رسالة دعم وتقدير للمنتخب الوطني، وتحفيزًا للاعبين والجهاز الفني لمواصلة تحقيق الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.