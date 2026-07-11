الشرطة البريطانية تشتبه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور عليها مقتولة

قالت الشرطة البريطانية إنها تعتقد أن الوزيرة السابقة والسياسية في حزب " الإصلاح فى المملكة المتحدة " آن ويديكومب تعرضت لهجوم قبل نحو 24 ساعة من العثور عليها متوفاة في منزلها صباح الخميس.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن التحقيقات "تتقدم بسرعة للتوصل إلى مشتبه به يُعتقد أنه رجل بملامح أوروبية ". وأضافت: "نعتقد أن الهجوم وقع يوم الأربعاء 8 يوليو حوالي الساعة 12:30 ظهرا"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت الشرطة إن رجلا / 26 عاما / كان قد ألقي القبض عليه يوم الجمعة للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، أُطلق سراحه منذ ذلك الحين ولم يعد جزءا من التحقيق.

وكان مساعد قائد الشرطة مات لونجمان قد قال في وقت سابق إن الحادث لا يُعامل باعتباره عملا إرهابيا، وإن الشرطة لا تملك أي معلومات تشير إلى وجود دوافع سياسية وراءه.

وناشدت الشرطة أفراد الجمهور تقديم أي معلومات أو صور أو تسجيلات مصورة تتعلق بالهجوم.

وعُثر على ويديكومب / 78 عاما / والتي ظهرت في مقابلات إعلامية يوم الأربعاء، متوفاة من قبل خدمات الإسعاف في منزلها بمقاطعة ديفون قبل ظهر الخميس. وقالت الشرطة إنها تعرضت لإصابات خطيرة وفتحت تحقيقا في جريمة قتل. ودعت وزيرة الداخلية شبانة محمود الجمهور إلى تجنب التكهنات والسماح للتحقيق بالمضي قدما.