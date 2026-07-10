أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أن الفترة الفاصلة بين مباراتي إيران وأستراليا في كأس العالم كانت من أصعب المراحل التي مر بها الجهاز الطبي، في ظل الإصابات العديدة التي تعرض لها اللاعبون قبل مواجهة دور الـ 16.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "منتخب مصر أنهى مباراة إيران وهو يعاني من عدة إصابات مؤثرة، الأمر الذي وضع الجهاز الطبي أمام تحدٍ كبير، خاصة أنها كانت أول مباراة إقصائية يخوضها المنتخب في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ما فرض ضرورة تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين للحفاظ على قوة الفريق".

وعن حالة محمد صلاح، أشاد أبو العلا بإمكانات قائد المنتخب، مؤكدًا أن اللاعبين من طرازه يحتاجون إلى برنامج طبي خاص يتناسب مع قدراتهم البدنية، مُشيرًا إلى أن صلاح خضع لإعداد مثالي بين المباراتين، وهو ما انعكس على مستواه، إذ خاض المباراة كاملة لمدة 120 دقيقة، ونفذ ركلة الترجيح وهو في أفضل حالاته.

وفيما يتعلق بأحمد فتوح، كشف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب أصر على استكمال مباراة إيران رغم الإصابة، مشيرًا إلى أن برنامجه العلاجي شهد تقدمًا كبيرًا، وأنه كان سيصبح جاهزًا للمشاركة في الدور ربع النهائي حال تأهل المنتخب، كما سيكون جاهزًا للانضمام إلى فترة إعداد الزمالك.

وتحدث أبو العلا أيضًا عن إصابة حسام عبد المجيد، موضحًا أن اللاعب تعرض لجرح في منطقة العين، إلى جانب ظهور أعراض ارتجاج في المخ، وهو ما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله وفقًا للوائح الطبية المعتمدة، حفاظًا على سلامته.