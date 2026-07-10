 أبو العلا: حسام وإبراهيم حسن يهملان راحتهما الشخصية من أجل المنتخب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو العلا: حسام وإبراهيم حسن يهملان راحتهما الشخصية من أجل المنتخب

رائد سمير
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:17 م

أكد محمد أبو العلا، طبيب الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفريق كان يضع مصلحة الفراعنة فوق كل اعتبار، خلال فترة المشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "يجب الإشادة بالجهاز الفني للمنتخب، فحسام حسن، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب يضعان مصلحة منتخب مصر فوق كل اعتبار".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن يكرسان كامل جهدهما لخدمة منتخب مصر، حتى إنهما يهملان راحتهما الشخصية وتركيزهما ينصب بالكامل على العمل وتحقيق أفضل النتائج".

وأتم محمد أبو العلا تصريحاته قائلًا: "التعاون والتنسيق بين الجهازين الفني والطبي كان له دور بارز في تجاوز تلك الأزمة، ونجحنا في تجهيز معظم اللاعبين المصابين للمشاركة أمام أستراليا".

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن قد نجح في التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ الفراعنة، قبل مغادرة البطولة بالهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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