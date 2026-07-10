الإمارات: جمارك دبي تستعد لاستقبال 3 ملايين مسافر وتقلص زمن تفتيش الحقائب إلى 7 ثوان

رفعت جمارك دبي، جاهزيتها التشغيلية استعدادا لذروة موسم السفر الصيفي، تزامنا مع التوقعات بمرور نحو ثلاثة ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، أن جمارك دبي نجحت في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي بصالات الوصول إلى سبعة ثوان فقط للمرور عبر أجهزة الفحص؛ مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتسريع حركة المسافرين مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي.

وجاءت هذه الاستعدادات من خلال خطة تشغيلية متكاملة، وعقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي؛ بهدف مراجعة الخطط، ورفع مستوى الجاهزية، وضمان انسيابية حركة المسافرين خلال موسم الذروة، فضلاً عن تقديم تجربة سفر سريعة وآمنة.

ووفق الوكالة، تدير جمارك دبي، منظومة متطورة لضمان استمرارية كفاءة العمليات في أوقات الذروة ومواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، تشمل 19 جهازا متطورا لفحص الأمتعة، و77 جهازا للكشف والتفتيش موزعة على مختلف صالات ومنافذ مطارات دبي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويسرع إجراءات التفتيش ويحافظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتواصل الدائرة، تعزيز وعي المسافرين عبر دليل إرشادي يوضح المواد المصرح بإدخالها إلى الدولة وشروط الإعفاءات الجمركية، حيث يتيح الدليل إدخال الهدايا ذات الطابع الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها 3000 درهم دون رسوم جمركية، وبكميات محدودة غير مخصصة للأغراض التجارية، بشرط ألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتُستوفى الرسوم الجمركية على الكميات أو القيم الزائدة، إلى جانب الرسوم المقررة على الأمتعة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.

وتعمل جمارك دبي، بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص، في إطار تطوير الخدمات المقدمة، على تنفيذ مشروع لإنشاء غرف متخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي (1 و2 و3)؛ لتوفير بيئة مجهزة لإجراء الفحوص البيطرية بكفاءة وسرعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين برفقة حيواناتهم.