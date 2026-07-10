 لامين يامال يقود هجوم إسبانيا أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم - بوابة الشروق
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لامين يامال يقود هجوم إسبانيا أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 9:09 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 9:09 م

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بلجيكا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي قيادة النجم الشاب لامين يامال للهجوم، إلى جانب ميكيل أويارزابال وأليكس باينا.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

* حراسة المرمى: أوناي سيمون.
* خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريا.
* خط الوسط: فابيان رويز، داني أولمو، رودري.
* خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

ويلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا مع منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، بعدما حجز “الديوك” مقعدهم بين الأربعة الكبار في البطولة.


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