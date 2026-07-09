خورخي جيسوس يقترب من قيادة البرتغال حتى كأس العالم 2030

حسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، بعدما توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تعيينه خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفًا لروبرتو مارتينيز.

وبحسب التقارير، سيوقع جيسوس عقدًا يمتد لأربع سنوات، يقود بموجبه منتخب البرتغال في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2028، بالإضافة إلى كأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

وسيكون أول اختبار رسمي للمدرب البالغ من العمر 71 عامًا هو الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية، الذي توج به المنتخب البرتغالي عام 2025، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم ويلز، والنرويج، والدنمارك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها خورخي جيسوس تدريب منتخب وطني، بعد مسيرة تدريبية طويلة بدأت عام 1989 مع أمورا البرتغالي.

وخلال السنوات الأربع الماضية، عمل جيسوس خارج البرتغال، حيث قاد فنربخشة التركي، قبل أن يتولى تدريب الهلال ثم النصر السعودي، ونجح في التتويج بلقب الدوري مع الناديين، كما أشرف على تدريب النجم كريستيانو رونالدو خلال فترته مع النصر.

كما حقق المدرب البرتغالي نجاحًا كبيرًا مع فلامنجو البرازيلي، إذ قاده بين عامي 2019 و2020 للتتويج بألقاب الدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس، وكأس السوبر الأمريكي الجنوبي، وكأس السوبر البرازيلي.

وعلى الصعيد المحلي، لمع اسم جيسوس مع سبورتنج براجا، قبل انتقاله إلى بنفيكا، حيث قاد الفريق في فترتين مختلفتين، بين عامي 2009 و2015، ثم من 2020 إلى 2022، وحقق خلالها ثلاثة ألقاب في الدوري البرتغالي.

وفي عام 2015، انتقل إلى سبورتنج لشبونة في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وبقي مع الفريق ثلاثة مواسم، توج خلالها بلقبي كأس السوبر البرتغالي وكأس الرابطة.