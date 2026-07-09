 مودرن سبورت يضم محمود الحلواني لتدعيم خط الدفاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مودرن سبورت يضم محمود الحلواني لتدعيم خط الدفاع

محمد ثابت
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 1:21 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 1:21 ص

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده رسميًا مع محمود الحلواني، مدافع فريق السكة الحديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت الصفقة بعد المستويات المميزة التي قدمها الحلواني مع فريقه خلال الفترة الماضية، ما دفع إدارة مودرن سبورت لحسم التعاقد معه، لتعزيز القدرات الدفاعية للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان مودرن سبورت قد أبرم عددًا من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع كريم يحيى، الظهير الأيمن للاتحاد السكندري، ومحمود الزنفلي، حارس مرمى حرس الحدود، في صفقة انتقال حر، إلى جانب أدهم نبيل، الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، ومحمد غريب "تيتو"، لاعب المريخ السوداني، والسيد صبحي، حارس مرمى القناطر الخيرية.

كما ضم النادي مصطفى جمال، لاعب فريق "جي"، وسيف أشرف "أوفا"، مهاجم فريق العبور، ضمن خطة تدعيم شاملة تستهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم المقبل.


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