نائب قائد سلاح الجو الباكستاني السابق: إسرائيل لا ترغب في نجاح السلام بين واشنطن وطهران

قال محمد أريان، نائب قائد سلاح الجو الباكستاني السابق، إن نجاح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يعتمد في المقام الأول على التزام الطرفين بتنفيذها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن باكستان تواصل جهودها الدبلوماسية مع كل من واشنطن وطهران، إلا أن مسئولية تسوية الخلافات تقع على عاتق الطرفين، اللذين يجب أن يجلسا معا للتوصل إلى حل.

وأوضح أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران لا تمثل حلا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قصفت إيران خلال الفترة الماضية دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الأزمة.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كاملة، لأنها تتغير خلال ساعات وفقا لتطورات الأحداث.

ولفت إلى أن إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم قد يتبدل في وقت قصير، موضحا أن الرئيس الأمريكي قد يستخدم هذا الموقف للضغط على الجانب الإيراني، في حين قد يتمسك الإيرانيون بمطالبهم بعد فقدان قياداتهم، لكنهم قد يقدمون أيضا تنازلات للرئيس الأمريكي.

وشدد نائب قائد سلاح الجو الباكستاني السابق على أن مذكرة التفاهم يجب أن تخضع للتفاوض وأن تُنفذ بشكل كامل، مؤكدا أنه لا يوجد مخرج من هذا الصراع سوى التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات بين الجانبين.

وواصل، أن الأزمة لا ترتبط بالولايات المتحدة وإيران وحدهما، بل توجد أطراف أخرى لها مصالح في عرقلة تنفيذ مذكرة التفاهم أو تعطيل عملية السلام، داعيا إلى مراقبة هذه الأطراف بحذر، ومشيرا إلى وجود دول أخرى، من بينها إسرائيل، والمصالح الإسرائيلية، باعتبارها عوامل مؤثرة في مسار الأزمة.