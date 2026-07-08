قال الدبلوماسي الأمريكي السابق باتريك ثيروس، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يبدو متأكدا مما يريده في ملف إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه وضع نفسه في موقف بالغ الصعوبة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضمنه ترامب هو إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب في المقابل تقديم بعض التنازلات لإيران، تشمل إعفاءات تتعلق بالنفط وبعض المنتجات النفطية الإيرانية، إضافة إلى منحها بعض الأموال، وهو الأمر الذي سبق أن انتقد الرئيس جو بايدن بسببه.

وأوضح ثيروس أن الرئيس الأمريكي مطالب أيضا بإنهاء هذه الحرب، لافتًا إلى أنه يبحث عن أعذار أو عن ورقة ضغط تمكنه من ممارسة ضغوط على إيران للموافقة على اتفاق يراه أفضل من الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أنه لا يعرف كيف يمكن لترامب تحقيق هذا الهدف من خلال خيارات واقعية أو منطقية، مؤكدا أنه لا يرى كيف سيتمكن من الوصول إلى نتيجة مختلفة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي السابق أن اللجوء إلى تخصيص عدد كبير من القوات الأمريكية لتنفيذ هذا التوجه ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على الرئيس الأمريكي، وإنما على الولايات المتحدة أيضا، معربا عن تشككه في جدوى هذا الخيار لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية.