إسبانيا: ترامب خفف حدة خطابه بعد اطلاعه على مساهماتنا لحلف الناتو

قالت إسبانيا، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف من حدة خطابه تجاهها، وذلك بعد تهديده بوقف التجارة معها، لأنه اطلع على ​الزيادة الكبيرة في المساهمات الإسبانية للحلف خلال السنوات القليلة الماضية.

وخلال قمة الحلف ‌في أنقرة أمس الأربعاء، وصف ترامب إسبانيا بأنها "شريك سيء" وأمر بوقف فوري لجميع التعاملات التجارية معها بعد خلافات بشان الإنفاق الدفاعي والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة ​الرئاسة (إير فورس وان) وهو في طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد القمة: "كانت لدي ​مشاكل، وما زال لدي مشاكل. لكن إسبانيا عادت إلى المسار الصحيح ⁠اليوم. كانت إسبانيا كريمة جدا اليوم"، وفقاً لوكالة رويترز.

وردا على سؤال عما فعلته إسبانيا، قال: "استجابوا لطلب ​دفع مبالغ كبيرة، ولو لم يفعلوا ذلك، لما كنا تحدثنا معهم أصلا".

وقال متحدث باسم ​رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن هذا يفهم على أنه إشارة إلى امتثال مدريد لهدف حلف شمال الأطلسي السابق للإنفاق الدفاعي البالغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سانتشيث في القمة أن ​إسبانيا ستحقق هذا الهدف في العام الجاري بعد أن زادت الإنفاق الدفاعي الاسمي ​بأكثر من المثلين من 0.98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى ما يقرب ‌من ⁠33 مليار يورو (37.7 مليار دولار).

وقلل من أهمية الخلاف وقال إنه أجرى محادثة "ودية جدا" مع ترامب خلال القمة.

لكن ترامب انتقد إسبانيا مرارا لأنها رفضت هدفا جديدا للدول الأعضاء في الحلف، وهو إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام ​2035.

وتقول الحكومة اليسارية الإسبانية ​إنها تريد التصدي ⁠للتهديدات الحقيقية بدلا من زيادة الإنفاق لمجرد الزيادة لأن ذلك سيعني خفض الإعانات الاجتماعية.

ولم يتضح بعد ما قد يعنيه تخفيف حدة ​خطاب ترامب بالنسبة لتهديده بوقف التجارة.

وردا على سؤال عن الخطوات ​التالية بعد ⁠توجيهات ترامب، قال مسؤول أمريكي في واشنطن لرويترز إن الأجهزة الاتحادية المعنية ستقدم لترامب "قائمة" بالمنتجات الإسبانية التي قد يتم حظرها.