متحدث الشباب والرياضة: المنتخب عرّف المصريين بمطار العلمين الجديد

رد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على التساؤل حول سبب اختيار مدينة "العلمين الجديدة" لوصول وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إنجاز الوصول للمرة الأولى إلى الدور الـ 16 ببطولة كأس العالم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، شهدت إنشاء 22 مدينة ذكية جديدة كالعلمين، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية، إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات، والمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن هناك استعدادات جارية لاستضافة مصر لبطولة دورة الألعاب الإفريقية 2027، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة لا تعمل فقط على الجوانب الفنية والرياضية، ولكن تتواصل مع وزارة النقل لتوفير وسائل المواصلات كـ "المونوريل" والقطار الكهربائي الخفيف، وتعمل أيضا مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وتساءل حول كيفية عدم استغلال الدولة لهذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه المنتخب المصري، والذي أصبح مسار حديث ومتابعة كل وكالات الأنباء العالمية"، قائلا: "إزاي أنا كدولة وهذا الإنجاز ملكي والمنتخب ملك الدولة المصرية، ولا أستغله، إزاي يبقى عندي مدينة حضارية ذكية من الجيل الرابع ولا نستغل وجود المنتخب، والعديد من وكالات الأنباء العالمية ستسلط الضوء على المنتخب، كثير منا كمصريين كان لا يعلم أن لدينا مطارا في العلمين إلا بعد وصول المنتخب".

وأضاف أن التسويق لمدينة ومطار العلمين وهذه المنطقة السياحية الرائعة كان مخططا منذ البداية، مشيرا إلى إقامة احتفالية شعبية، الإثنين، في ستاد القاهرة.

وأكد أن الاحتفالات بالمنتخب المصري ستتوالى في القاهرة بمشاركة كل الجماهير المصرية، مشددا أن احتفالية الاستاد كان مخططا لها أيضا.