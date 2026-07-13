حسام حسن: واجهت العديد من الانتقادات منذ تولي منصب المدير الفني للمنتخب وقبل لقاء صلاح

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه واجه العديد من الانتقادات منذ توليه مسئولية تدريب المنتخب المصري، وقبل لقاء اللاعب محمد صلاح.



وأضاف خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد: «إحنا من بداية ما إحنا مسكنا في انتقاد من قبل ما نشتغل ومن قبل ما أشوف صلاح».



- أردت ضم صلاح للزمالك قبل سفره لأوروبا



واسترجع موقفًا جمعه باللاعب محمد صلاح، قبل سفره للاحتراف بأوروبا، حين كان مدربًا لنادي الزمالك، موضحًا أنه رغب حينها بضم صلاح لنادي الزمالك، ومؤكدًا: «صلاح عارف بالكلام دا ».



وأكمل:«الحاجة اللي الناس متعرفهاش إن صلاح قبل ما يسافر أوروبا وأنا كنت ساعتها ماسك نادي الزمالك.. كنت حاطط فكرة وتخطيط لنادي الزمالك إن في لاعيبة أنا عاوزها بسن معين بشكل معين فمن ضمن الناس كان هو بيلعب في المقاولين وكان من ضمن الناس اللي اخترتها ».



وأكد قدرته على إثبات هذا الحدث، موضحًا امتلاكه لورقة موقعة من مجلس إدارة نادي الزمالك حينها، وقائلًا: «الورقة موجودة وكنت بديها لمجلس الإدارة ولازم أمضيهم عليها لأن أنا دي حاجة شغلي علشان يبقى أنا عارف أنا عملت أي وقلت إي والحاجات متتنسيش ».



وأوضح رغبته بضم صلاح لنادي الزمالك حينها رغم أنه لم يكن مشهورًا بعد، مضيفًا: «كان في المقاولين ولسا محدش يعرفه فأنا كنت عاوزه ومقتنع بيه».



- حسام حسن: بعض الأشخاص رفضوا أن أتولى منصب المدير الفني للمنتخب



وفي سياق متّصل، ذكر حسن، وجود بعض الأفراد الرافضة لتوليه منصب المدير الفني للمنتخب المصري، والتي سعت لعرقلته وتأخيره، وعزله عن التواجد في المنتخب.



وتابع: «ساعة اختيارات المدير الفني قبل كدا حتى لما نترشح كانوا بيقولوا لك لا مينفعوش دا عصبيين دا كذا كذا».



وأردف أن محاولات هؤلاء الأفراد لعزله استمرت حتى بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب، قائلًا: «أنا كنت حاسس إن أنا شغال في لغم كل شوية.. طول الوقت تحت ضغط طول الوقت اختبارات».



وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد هم مروجي شائعات الخلاف بينه وبين اللاعب محمد صلاح، مؤكدًا أنه لم يكن قد التقى به بعد، وأن الأخير لم يكن متواجدًا في المعسكر.



وقال: «عاوزين يعملوا مشكلة فيحطوا لك أول حاجة صلاح مع إن كان لسا مجاش مشفتوش في المعسكر، يعني إحنا مسكنا وأعلنوا إن إحنا مسكنا ولسا متعاملتش مع صلاح فيس تو فيس محصلش، لحد ما جه المعسكر».



واستنكر هذه الإدعاءات، لافتًا إلى النجاح الذي حققه المنتخب في تصفيات مختلف البطولات، وعدم خسارتهم لأي مباراة، ومحاولة التقليل من هذا الإنجاز.



واختتم قائلًا: «لأول مرة مصر توصل لنهائيات كأس الأمم بدون هزيمة ولأول مرة مصر توصل لنهائيات كأس العالم في تصفيات كأس العالم بدون هزيمة».



